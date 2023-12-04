ما أهمية المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.. فيديو

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، موضحًا أن هذا المؤتمر يحمل العديد من الرسائل الهامة للكل.

وقال خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن العالم تطور كثيرا في استخدام الأسلحة، لذا الدولة كانت حريصة على وجود أحدث الأسلحة مثل «الطائرات المسيرة»، حيث لا توجد حرب في الوقت الحالي دون استخدام هذه الطائرات.

وتابع: ما رأيناه في معرض «إيديكس 2023»، تسويق جيد لما نمتلكه من أدوات وأسلحة، معقبًا: «دا اللي معروض، وما خفى كان أعظم».