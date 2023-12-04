استقبل الدكتورشريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، خلود راشد مطر، المستشار الثقافى لمملكة البحرين بالقاهرة.

حضر اللقاء الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسر لطفى،عميد كلية طب الأسنان، الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد أنور العدل، المشرف العام على إدارة الوافدين، سحر محمد العراقي - مدير ادارة الوافدين.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و مملكة البحرين وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب الوافدين البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

وأعربت خلود راشد مطر، المستشار الثقافى لمملكة البحرين عن اعتزازها بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم مقدمة شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة و ادارة الوافدين لما تبذله من دعم للطلاب البحرينيين وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة سواء خدمات السكن و الرعاية الصحية وسرعة انهاء اجراءاتهم وحل جميع المعوقات التى تواجههم بكليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وكذلك حرص ادارة الوافدين علي مشاركة الجالية البحرينية فى جميع الأنشطة التى تقام داخل الجامعة .

و قامت المستشار الثقافى البحرينى بزيارة لكلية الطب استقبلتها الدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور احمد نجم، مدير برنامج مانشستر الطبي ، حيث تم عقد اجتماع مع عدد كبير من الطلاب البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة.

وتناول الاجتماع بحث ومناقشة كافة أمور الطلاب و الرد علي جميع استفساراتهم.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مستشارة سفارة مملكة البحرين

زيارة المستشارة الثقافية لمملكة البحرين لجامعة المنصورة (6)

زيارة المستشارة الثقافية لمملكة البحرين لجامعة المنصورة (5)

زيارة المستشارة الثقافية لمملكة البحرين لجامعة المنصورة (4)

زيارة المستشارة الثقافية لمملكة البحرين لجامعة المنصورة (8)