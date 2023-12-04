محمد صلاح العزب ناعيًا أشرف عبد الغفور: برحيله تنطوي صفحة من تاريخ الفن

نعى السيناريست محمد صلاح العزب الفنان أشرف عبد الغفور عقب رحيله في حادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ووجه العزب في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، رسالة مؤثرة إلى الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قائلا: "تربيت على أدوار الفنان الكبير أشرف عبد الغفور في أعماله الرائعة أذكر منها مسلسل محمد رسول الله وهارون الرشيد وصوته المميز في أعماله الإذاعية ولغته العربية الفصحى السليمة.. هذه شخصية عظيمة وفنان قدير من عمالقة الزمن الأجمل.. وبرحيله تنطوي صفحة مهمة من تاريخ الفن الراقي في مصر".

الجدير بالذكر أن كان آخر ظهور للفنان أشرف عبدالغفور في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في أغسطس الماضي الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.