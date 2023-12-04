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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب عامل بعيار ناري من فرد خرطوش بالساق اليمنى وذلك بعد مشاجرة مع أحد أقاربه لوجود خلافات عائلية بينهما بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج وضبط المتهم مرتكب الواقعة والسلاح الناري"بندقية خرطوش".

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "أحمد.م.ا"، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى "إدعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "عارف.ع.ط"، بالتعدي عليه بالضرب بإطلاق عيار ناري من "بندقية خرطوش بحوزته"، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح الناري المستخدم"بندقية خرطوش".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

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