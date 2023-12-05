صحة المنوفية: المرور على 1131 منشأة طبية خاصة خلال شهر نوفمبر

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، بالمرور على 1131 منشأة طبية خلال شهر نوفمبر، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالاهتمام بالمرور المكثف لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة

تم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية العشر ، وأسفر عن وجود ٥٣٢ منشأة طبية مطابقة للاشتراطات وتم إنذار ٤٤٣ منشأة لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق ٥٨ منشأة وجاري استصدار قرار غلق لـ١٠٧ منشآت وبلغ عدد مخالفات اشتراطات الترخيص ١٠٦ وعدد المنشآت المخالفة لسياسة مكافحة العدوى٣٢١، كما بلغ المنشآت غير المرخصة ٧٧ منشأة ولم تسجل أي مخالفة لوجود عمالة غير مؤهلة .

تنوعت المنشآت بين عيادات خاصة بعدد ٧٠٤ عيادات، ومعامل تحاليل ٢٥٩، مراكز بعمليات ٤٨، مراكز علاج طبيعي ٤٦، محلات نظارات ٥١، مستشفيات خاصة ٢٣.

وناشدت " مسعد" أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حفاظاً على صحة وسلامة المريض نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

ووجهت وكيلة صحة المنوفية خالص شكرها وتقديرها لأعضاء العلاج الحر وفرق المديرية المختلفة على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مشيرة إلى دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدة استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة وأنه لن يتم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.