بيلينجهام يحصد جائزة الفتى الذهبى

أسدلت صحيفة "tuttosport" الإيطالية، الستار عن الترتيب النهائي للاعبين الذين ترشحوا لجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، والتى يتم حسمها من تصويت الجماهير.

وتوج الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسبانى بالجائزة، نظرًا لأدائه المميز الذى قدمه في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند الألمانى.



وجاء الترتيب النهائي للاعبين بجائزة الفتى الذهبي كالتالي:

1 - بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، حقق 485 نقطة .

2 - جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، 285 نقطة.

3 - لامين يامال، لاعب برشلونة، حقق 92 نقطة.

4 - تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج، حقق 86 نقطة.

5 - وارين زايري إميري، لاعب باريس سان جيرمان، حقق 56 نقطة.

6 - راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد، حقق 50 نقطة.

7 - أليخاندرو بالدي ، لاعب برشلونة، حقق 44 نقطة.

8 - أنطونيو سيلفا، لاعب بنفيكا، حقق 41 نقطة.

9 - ماتياس تيل، لاعب بايرن ميونخ، حقق 33 نقطة.

10 - فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، حقق 31 نقطة.

11 - بنيامين سيسكو ، لاعب لايبزيج، حقق 30 نقطة.

12 - أردا جولر، لاعب ريال مدريد، حقق 14 نقطة.

13 - إيفان فيرجسون، برايتون، 14 نقطة.

14 - جواو نيفيز، بنفيكا، 13 نقطة.

15 - جورجيو سكالفيني، أتالانتا، 12 نقطة.

16 - أندي ضيوف، لانس، 7 نقاط.

17 - عثمان ديوماندي، سبورتنج لشبونة، 4 نقاط.

18 - آرثر فيرميلين، أنتويرب، نقطتان.

19 - ميلوس كيركيز، بورنموث، نقطتان.

20 - مارتن باتورينا، دينامو زغرب، نقطة واحدة.