مطار العريش الدولي يستقبل 5 طائرات تحمل مساعدات لغزة

استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء اليوم 5 طائرات من المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية محملة بـ70 طنًا من المساعدات المتنوعة لغزة.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن من بين الطائرات التى وصلت للمطار خلال الساعات الماضية طائرتين من قطر تحملان 27 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية وطائرة من الأردن تحمل 30 طنًا من المستلزمات الطبية من الأونروا، وطائرة من تونس تحمل 3 أطنان من المستلزمات الطبية وطائرة من الكويت تحمل 10 أطنان من الخيام.

ومن جانبه قال رئيس فرع الهلال الأحمر، إن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى بلغ 260 طائرة حملت نحو 7000 طنًا من المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح زايد أن المساعدات التى حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لفلسطين وعزة.