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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الإعلامي طارق الفطاطري

الاعلامى طارق الفطاطري
الاعلامى طارق الفطاطري
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أعلن بشير حسن رئيس قناة سى بى سى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الإعلامي طارق الفطاطري

وتم تشييع جثمان الإعلامي الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد مصطفى محمود، والدفن بمدافن عائلة الفطاطري، كما حرص عدد من الإعلاميين على نعي الراحل

وشغل الفطاطري عدة مواقع داخل أكثر من قناة فضائية، منها رئيس شبكة تلفزيون المحور، ورئيسا لقطاع الأخبار في سي بي سي اكسترا، كما ساهم منذ أواخر السبعينات في النهضة الصحفية في الإمارات العربية المتحدة من خلال عمله في جريدة الوحدة ثم جريدة الاتحاد التي عمل فيها مديرا للتحرير

وفاة الإعلامي طارق الفطاطري تشييع جثمان طارق الفطاطري