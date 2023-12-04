ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول حريق شقة سكنية بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق  داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة دون وقوع إصابات وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن السيطرة على الحريق التحريات حول حريق النيابة العامة بشمال الجيزة بمديرية أمن الجيزة انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية حريق داخل شقة سكنية حريق داخل شقة حريق شقة شقه سكنية قسم شرطة الوراق مديرية امن الجيزة