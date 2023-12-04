فحص طبي لـ"محمد عبدالمنعم" مدافع الأهلي.. اليوم

يجري محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة وفحصا طبيا لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعرضه للإصابة بالتواء في أنكل القدم قبل مباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وخاض الفريق الأحمر 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

فيما خاض فريق شباب بلوزداد الجزائري أربع مباريات، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.