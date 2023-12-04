النزاعات داخل الاتحاد الأوروبي تهدد المساعدات الداعمة لأوكرانيا.. مسئول: الاتفاق على الميزانية الخاصة بكييف صعبًا للغاية

يخاطر زعماء الاتحاد الأوروبي بترك أوكرانيا خالية الوفاض في لحظة محفوفة بالمخاطر في حربها ضد روسيا.

وتهدد النزاعات داخل الاتحاد الأوروبي حول المساعدات ومستقبل أوكرانيا التعهدات الحاسمة التي قدمتها كييف قبل أشهر - في الوقت الذي تدفق فيه الدعم المالي والعسكري الأمريكي لأوكرانيا.

ولا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعيدة كل البعد عن التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الميزانية المشتركة للكتلة، بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا - قبل القمة. في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول، حسبما قال المسؤولون المشاركون في المناقشات.

وتعرقلت جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط بسبب فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات الهولندية الشهر الماضي وحكم محكمة ألمانية صدر مؤخرًا يقيد الاقتراض الحكومي، وقال مسؤول كبير إن الاتفاق على الميزانية سيكون "صعبا للغاية".

وفي الوقت نفسه، فإن الحزمة التي اقترحتها إدارة بايدن بقيمة 60 مليار دولار تكافح من أجل تمريرها عبر الكونجرس.



رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الجمعة مرة أخرى باستخدام حق النقض ضد بدء محادثات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال للإذاعة العامة إن ذلك “يتعارض مع مصالح العديد من الدول الأعضاء” وإن الانضمام قد يكون ممكنًا فقط “بعد سنوات عديدة من الآن”.

وأضاف: "نحن في وضع جيد بما فيه الكفاية لنجرؤ على قول ذلك، بغض النظر عن الضغوط التي نتعرض لها".



رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لصحيفة فايننشال تايمز: "من المهم أن يستمر الدعم المستمر لأوكرانيا وأن نلعب نحن الأوروبيين دورنا".

وحذرت أوكرانيا من أن حالة عدم اليقين بشأن حزم الدعم الأمريكية والأوروبية تعرض "الاستقرار المالي الكلي" للبلاد للخطر. ويهدف مبلغ الـ 50 مليار يورو الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء كييف قادرة على سداد ديونها حتى عام 2027.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "إنها لحظة الحقيقة". "إذا قلت إنك تقف إلى جانب أوكرانيا، فعليك أن تصعد إلى مستوى المسؤولية."

وتعهدت ألمانيا ودول أخرى بعدم منح بروكسل أي أموال إضافية تتجاوز تلك المطلوبة لكييف، في حين تطالب دول أخرى بأموال إضافية لقضايا حساسة محليا مثل الهجرة.

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن المفوضية الأوروبية كانت على وشك الإفراج عن ما يصل إلى عشرة مليارات يورو لبودابست، حيث أدت الإصلاحات التي تم إقرارها في وقت سابق من هذا العام إلى تعزيز استقلال القضاء.

ومع ذلك، يصر المسؤولون المجريون على عدم وجود صلة بين أوكرانيا وقضية الأموال، ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الزعيم المجري يبدو هذه المرة أكثر عنادا.