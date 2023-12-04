تعرف على متلازمة "توريت" وأهم أعراضها وكيفية العلاج

تعرف متلازمة توريت بأنها اضطراب نفسي وعصبي، يقوم المصاب بها بحركات لا إرادية أو أصوات غير مرغوب فيها لايمكنه وقتها السيطرة عليها بسهولة، وتظهر التشنجات اللاإرادية بين سن عامين و15 عامًا، كما يعتبر الذكور أكثر احتمالاً للإصابة بمتلازمة توريت من ثلاث إلى أربع مرات عن الإناث.

الأعراض

حركات أو أصوات مفاجئة ومختصرة ومتقطعة هي السّمة المميزة لمتلازمة توريت، وهي تتراوح ما بين البسيطة إلى الشديدة، وقد تسبب في بعض الاحيان فقد القدرة على التواصل وتعطل المهام اليومية البسيطة، وقد تكون هذه الأعراض على صورة رمش متكرر للعين أو رفع الاكتاف أو نفضان الأنف، وقد يتطور الأمر ليصبح تكرار عبارات مسيئة أو السعال دون سبب أو النباح، حيث أن هذه الأعراض متنوعة وتختلف حدتها من شخص لآخر ويصاب بها الشخص حتى أثناء نومه، تسوء في سنوات المراهقة بينما تتحسن بشكل كبير في مرحلة البلوغ.

الأسباب

إن السبب الدقيق وراء الإصابة بمتلازمة توريت يعد غير معروف، فيحدث هذا الاضطراب المعقد بسبب مزيج من الصفات الموروثة (الجينية) والعوامل البيئية، وقد تلعب المواد الكيميائية في الدماغ التي تنقل نبضات العصب (الناقلات العصبية)، والتي تتضمن الدوبامين والسيروتونين، دورًا.

عوامل الخطر

تشمل عوامل خطر متلازمة توريت:

1) التاريخ العائلي: قد يزيد تاريخك العائلي مع مرض متلازمة توريت.

2) الجنس: يعتبر الذكور أكثر احتمالاً للإصابة بمتلازمة توريت من ثلاث إلى أربع مرات عن الإناث.

المضاعفات

قد يصاب المريض ببعض الصعوبات الأخرى مع متلازمة توريت

تتضمن الحالات التي لها علاقة بمتلازمة توريت ما يلي:

1) اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

2) اضطراب الوسواس القهري

3) اضطراب الاسترسال العقلي

4) صعوبات التعلم

5) اضطرابات النوم

6) الاكتئاب

7)اضطرابات القلق

التشخيص

لا يوجد اختبار مخصص لتشخيص متلازمة توريت، ولكن هناك مواصفات متطابقة مع تشخيص متلازمة توريت:

1) حدوث كلا التشنجات الحركية والصوتية، وليس بالضرورة أن يحدثا في وقت واحد

2) تحدث التشنجات عدة مرات يوميًّا، كل يوم أو على فترات منتظمة، لأكثر من سنة

3) تبدأ التشنجات بالحدوث قبل سن 18 سنة

4) لا تحدث التشنجات نتيجة تعاطي أدوية، أو أي مواد أخرى، أو حتى حالات صحية

5) تتغير التشنجات مع مرور الوقت في المكان الذي تصيبه، وعدد مرات تكرارها، ونوعها، وحدّتها وتعقيدها

قد يغفل البعض تشخيص متلازمة توريت بسبب تشابه أعراضها مع أعراض حالات أخرى. ففي البداية قد يُعتقد أن سبب طرف العينين هو وجود مشاكل في البصر، وأن سيلان الأنف راجع لوجود حساسية.

العلاج

لا يوجد علاج لمتلازمة توريت، يهدف العلاج إلى التحكم في الحركات اللاإرادية التي تتعارض مع الأنشطة اليومية وأداء الأعمال، وعندما لا تكون الحركات اللا إرادية شديدة، قد يكون العلاج غير ضروري.

1) العلاج السلوكي

2) العلاج النفسي

3) التحفيز العميق للدماغ

أهم المشاهير المصابين بمتلازمة توريت

1) ديفيد بيكهام..

هو لاعب كرة القدم ، فقد لعب مع أندية مانشستر يونايتد وبريستون نورث إند وريال مدريد وميلانو ولوس أنجلوس جالاكسي، إضافة إلى منتخب إنجلترا،ولكنه مصاب بمتلازمة توريت، إضافة إلى الوسواس القهري.

2) يلي إيليش..

كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة بيلي إيليش معاناتها من متلازمة توريت منذ أن كانت طفلة، وقد رفضت سابقًا الاعلان عن اصابتها حتى لا يتم تصنيفها على هذا الاساس.

3) دان داكان..

شُخص الممثل والكوميدي الكندي الشهير دان أيكرويد بمتلازمة توريت الخفيفة وأسبرجرز في سن مبكرة، فعندما كان طفلاً، كان كثيراً ما يسمع أصواتاً ويعاني من التشنجات اللاإرادية الجسدية، ولحسن الحظ هدأت أعراضه عندما كان في الرابعة عشرة من عمره نتيجة للعلاجات الناجحة.