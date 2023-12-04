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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعاطلين في سرقة دراجة نارية بمنشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه .
وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا من شاب بسرقة دراجته  بالإكراه أثناء سيره علي الطريق حيث استوقفه شخصين واشهروا في وجه سلاح أبيض مطواه وترك لهم الدراجة وأخذوا هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين ع.ح عاطل ، س.س عاطل وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة وأنهم اعتادوا على السرقات بالاكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 

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