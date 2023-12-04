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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 401 جندي وضابط في حرب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة القتلى من جنوده لـ401 جندي وضابط منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة اليوم الاثنين.

فيما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخًا استهدف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، واستشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم، بينهم أطفال ونساء، في استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عشرات الفلسطينيين من بيت لحم  وأريحا وقلقيلية ورام الله والبيرة وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

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