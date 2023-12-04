اليوم.. الأهلي يرسل القائمة النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية

يرسل مسؤلو النادي الأهلي، اليوم الاثنين، القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المكونة من 23 لاعب للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر الحالي.

ويفتتح الأهلى مشواره في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في ربع النهائي.

ويشارك الاهلي في كأس العالم للاندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، ويحتل المارد الأحمر صدارة الأندية الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، بفارق 6 مباريات أمام أوكلاند سيتي.

واستقر كولر بشكل نهائي على ملامح قائمة الاهلي التي تشارك في مونديال الأندية والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.



