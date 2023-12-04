شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام.

كما استُشهد 9 فلسطنيين وأصيب العشرات، في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور شرق رفح.

واستشهدت الصحفية شيماء الجزار وعائلتها خلال قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى شهيدين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، واستُشهد 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفل في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وشمال القطاع، أفادت مصادر طبية، بوصول 5 شهداء في قصف طائرات الاحتلال مسجد في حي الزيتون شرق غزة، إضافة استشهاد وإصابة العشرات في قصف آخر طال منزل عائلة عطا الله في شارع النفق في المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منتصف الليلة البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.