بالفيديو.. وزير الدفاع: مصر كانت وما زالت نقطة التلاقي للشعوب المحبة للسلام

وجه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس2023، قائلًا: “ حدث عالمي هام يأتي في توقيت دقيق يتزامن مع الصراعات والحروب التي يشهدها العالم، والتي تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأكد "زكي"، خلال كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن مصر كانت ومازالت نقطة التلاقي لكافة الشعوب الإنسانية المحبة للخير و السلام، وذلك من أجل توحيد الجهود و إحتواء وتيرة الصراعات، لنشر السلام، وصياغة حاضر مشترك يتمتع بالعيش الأمن.

وتابع، أن معرض إيديكس 2023، يعتبر منصة عالمية، تتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة، لنظم التسليح والدفاع، لعرض أحدث ما وصل إليه العلم، من تقنيات حديثة، وقدرات دفاعية متقدمة ومتطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأردف، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الأسلحة تكون للحكومات، من أجل الحفاظ على حدودها، ويكون هناك تحقيق للتنمية، والمعرض يتيح عرض الابتكارات، والخبرات لتنمية العلاقات العسكرية بين الدول.