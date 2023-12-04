اليابان.. العثور على 5 جثث أثناء البحث عن طائرة "أوسبري" الأمريكية المحطمة

عثرت السلطات اليابانية، اليوم /الاثنين/ على خمس جثث تحت الماء، أثناء البحث عن أفراد طاقم الطائرة العسكرية الأمريكية "أوسبري" التي تحطمت الأربعاء الماضي في المياه قبالة جنوب غرب اليابان وكان على متنها ثمانية أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصدر مشارك في عملية البحث القول:"إن الغواصين عثروا أيضًا على ما يبدو أنه الجزء الرئيسي من الطائرة، بينما يجرى البحث عن جثث شخصين بعدما تم بالفعل تأكيد وفاة أحد أفراد الطاقم وقت التحطم والعثور على جثته".

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت - أمس الأحد - أن بلدة في جنوب البلاد عثرت على قطعة من حطام طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" وسلمتها إلى الجيش الأمريكي.

وأفادت قيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية بأن عملية البحث والإنقاذ التي أجريت بالتعاون مع قوات الدفاع اليابانية وخفر السواحل، بالإضافة إلى متطوعين مدنيين، مستمرة وتظل أولوية قصوى كما يشارك في عمليات البحث حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون وجناحها الجوي وأصول أخرى وغواصون.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان أوقفت أسطولها من طائرات أوسبري في الوقت الحالي كما طلبت من الولايات المتحدة، حليفتها الأمنية، عدم إجراء رحلات جوية من طراز أوسبري باستثناء عمليات البحث والإنقاذ.

