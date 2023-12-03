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الأحد 03 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يدفع بجريزمان وموراتا لمواجهة برشلونة

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة برشلونة، اليوم الأحد، في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: هيرموسو، فيتسل، خيمينيز
خط الوسط: مولينا، دي باول، كوكي، ريكيلمي، لورينتي
خط الهجوم: جريزمان، موراتا

ويدفع سيميوني بتشكيل قوي يضم كل من أنطوان جريزمان وألفارو موراتا، في خط الهجوم، من أجل تحقيق الفوز على برشلونة، وتعزيز صدارته للدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو.
 

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