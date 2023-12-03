العثور على جثة عامل طافية بمياه النيل وزوجته: "ضائقة مالية وراء انتحاره"

تخلص شخص في العقد الرابع من حياته بعد أسبوع من تغيبه عن المنزل وذلك بإلقاء نفسه بمياه ترعة الرياح التوفيقي بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية نتيجة مروره بضائقة مالية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية لأحد الأشخاص بمياه ترعة "الرياح التوفيقي"،أمام بندر ميت غمر.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ، و بالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "تامر .إ.ا.م"،41 عاما، عامل ومقيم بندر ميت غمر ويرتدى ملابسه كاملة ولاتوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر العام.

بسؤال زوجته"شيرين.ا.أ"،35 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بقيام زوجها بإلقاء نفسه بمياه ترعة الرياح التوفيقي وذلك لمروره بضائقة مالية .واضافت ان زوجها متغيب عن المنزل منذ أسبوع دون تحرير ثمة محاضر بالتغيب وانة قبل العثور على جثمانه بثلاثة أيام اتصل بها واخبرها إقدامه على الإنتحار ولم تتهم أحدا او تشتبه فى وفاته جنائيا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2949 إداري قسم ميت غمر والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقع.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين