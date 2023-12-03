صور.. مستقبل وطن يواصل حشد المصريين بفرنسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

واصل حزب مستقبل وطن المنيا، اليوم الأحد، حشد عدد كبير من الجالية المصرية في فرنسا للخروج للتصويت للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي بدأت أول أمس الجمعة.
وشهد اليوم الثالث من الانتخابات مواصلة احتفال المصريين بالزي الفرعوني والهتاف للرئيس.
وقال آمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنيا انه توجه إلى فرنسا لحث الناخبين علي النزول للانتخابات الرئاسية التي تجري أيام ١؛٢؛٣ ديسمبر الجاري، حيث تم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية في مدن باريس وليون وستراسبور ومارسيليا.
جاء ذلك في إطار خطة حزب مستقبل وطن لدعم السيسي، وحشد أكبر عدد من الناخبين بالخارج.