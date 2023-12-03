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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أوركسترا القاهرة السيمفوني يتألقون على المسرح الكبير بالأوبرا.. صور

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شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، والذي نظمته الدار برئاسة الدكتور خالد داغر، وبمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد.

تضمن برنامج الحفل عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها: بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لـ تشايكوفسكي، وكونشرتو الفيولينة، والأوركسترا لـ كورنجولد، والسيمفونية الخامسة لـ شوستاكوفيتش.

يقدر أوركسترا القاهرة السيمفوني، سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية، إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.

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