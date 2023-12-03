العلاج الحر بالدقهلية توصي بغلق 11 منشأة طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 142 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 32 عيادة خاصة و 16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 18 مركزا و معملا من بينهم 12 مراكز ومعمل غير مرخص .

جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 4 منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 11 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 14 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 42 منشأة ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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