حبس إيهاب طلعت 3 سنوات لتحرير شيكات دون رصيد للفنان مجدي كامل

قضت محكمة جنح مصر الجديدة بتأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات فى القضيتين المقيدتين بالرقم 12289 سنة 2023، و12290 سنة 2023، على خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان مجدي كامل.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة أصدرت حكم غيابي بحبس إيهاب طلعت سنة فى القضية الأولي التى حملت رقم 12289 سنة 2023، وسنتين فى القضية الثانية التى حملت رقم 12290 سنة 2023، وقام فريق دفاعه بالمعارضة عليهما، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن لعدم حضور المنتج إيهاب طلعت.

وكشف شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن الخلاف جاء لأن المنتج إيهاب طلعت، اتفق مع الفنان مجدي كامل على بطولة مسلسل من إنتاجه وعقب الانتهاء من العمل تهرب من سداد شيكات الاتفاق واتضح أنها بدون رصيد.

وكشف دفاع الفنان مجدى كامل، أنه حرر محاضر بقسم شرطة مصر الجديدة، ضد المنتج ايهاب طلعت بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح الفنان مجدي كامل في قضيتين .