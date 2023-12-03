الكونفدرالية الإفريقية.. مروان محسن وأحمد عاطف يقودان هجوم فيوتشر أمام الهلال الليبي

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بعد قليل فريق فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي، بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

الهجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد