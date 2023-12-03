800 جنيه.. رسميا الموافقة على زيادة رواتب صحفيي الوفد

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه تم استلام خطاب موقع رسميًا من الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد، يقضي ببدء صرف مبلغ 800 جنيه زيادة دورية على رواتب جميع العاملين بداية من راتب شهر ديسمبر الجاري.

كما سيتم الاتفاق خلال أيام على جدولة صرف 900 جنيه خلال 6 أشهر حتى شهر يونيو 2024.

وأبدى البلشي استعداده الدائم للحضور في أي وقت تحدده اللجنة النقابية حال الإخلال بأي اتفاق تم بين جميع الأطراف.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد قد عقدت اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر اجتماعها الاستثنائي الرابع، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية وعددًا من أعضائها، وعدد كبير من الجمعية العمومية.

وأكد الدكتور وجدي أن الإدارة حريصة على زيادة الأجور أعلى من الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، مطالبا بأهمية بدء تطبيق خطة التطوير الخاصة بالبوابة الإلكترونية وضرورة وحدة وتكاتف العاملين بالمؤسسة للنهوض بها في أقرب وقت ممكن.

وقدم الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية الشكر لخالد البلشي وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة، والدكتور أيمن محسب، وقيادات المؤسسة والسادة أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجنة النقابية، مؤكدًا أن الرهان الوحيد هو وحدة صف العاملين.

وختامًا تدين اللجنة النقابية كل التجاوزات التي حدثت مؤخرًا ضد رئيس اللجنة النقابية وبعض أعضائها.