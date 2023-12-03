المشدد 7 سنوات لغفير خصوصي لإتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لغفير خصوصي لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9279 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 1403 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم " و.س.ب" خفير خصوصي، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، في يوم 7 / 5 /2023 بدائرة مركز شبين القناطر، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار، كما أحرز ذخائر (عدد ستة طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية الخرطوش دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، تم ضبطه واقفًا بالطريق العام، محرزًا حقيبة، وتم تحريز الحقيبة، وتبين احتواؤها على عدد عشر قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا حقيبة بلاستيكية تحوي كمية لجوهر الهيروين المخدر، وعدد ستة طلقات خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والطلقات للدفاع عن تجارته الأثمة والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.