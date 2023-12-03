عضو التحالف الوطني: المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج فى الانتخابات رسالة قوية للعالم

أشاد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالحضور الكثيف والمشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة.

وأكد سيف، خلال تصريحات صحفية، أن المصريين في الخارج كانوا حريصيين على التوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، موضحا أن مشاركتهم جاءت استكمال لدورهم في تنمية واستقرار الوطن.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات وتيسير العملية الانتخابية على المصريين بالخارج فى جميع المقار الانتخابية فى السفارات والقنصليات وذلك بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواته واختيار من يرونه مناسبا لقيادة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان.

وأشار محمد سيف، إلى أن المصريون بالخارج أثبتوا للجميع وعيهم وإدراكهم لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن.