انتخابات الرئاسة.. إقبال المصريين بلندن على لجان الاقتراع

تشهد المملكة المتحدة لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إقبال متزايد من المصريين بالخارج على لجان الاقتراع.

هذا وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثالث والأخير، اليوم الأحد، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الغرفة رصدت أمس السبت، في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج، إقبالًا كبيرًا وحاشدًا من الناخبين بمعدلات تساوي أضعاف المشاركة في اليوم الأول خاصة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين والأردن، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وكافة الدول الأوروبية بسبب عطلة نهاية الأسبوع لديهم، علاوة على المغرب وتونس وتركيا ولبنان والجزائر والعراق وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

كما عقدت سيادتها لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع أبناء وممثلي الجاليات المصرية حول العالم في اليوم الثاني من التصويت، للاطمئنان عليهم والتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، والذين بدورهم أكدوا على المشاركة المبهرة في ثاني أيام التصويت وخاصة من السيدات والشباب وذوي القدرات الخاصة وكبار السن، مؤكدة الحماس غير المسبوق لدى الناخبين المصريين بالخارج، وأنهم نقلوا صورة راقية ومضيئة للعالم أجمع.

ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.