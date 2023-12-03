الدورى الإيطالى.. زيركزي وندوي يقودان بولونيا أمام ليتشى

أعلن تياغو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليتشى، وذلك بعد قليل على ملعب " فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.



وجاء تشكيل بولونيا كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: ستيفان بوستش، فيكتور كريستيانسن، ريكاردو كالافيوري، جون لوكومي.



خط الوسط: ميشيل أيبشير، ريمو فريلير، لويس فيرجسون، أليكسيس ساليمايكيرس.



خط الهجوم: جوشوا زيركزي، دان ندوي.



ويحتل فريق ليتشى المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، بينما يقع فريق بولونيا فى المركز السادس برصيد 21 نقطة.