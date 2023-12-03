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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. زيركزي وندوي يقودان بولونيا أمام ليتشى

بولونيا
بولونيا
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أعلن تياغو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليتشى، وذلك بعد قليل على ملعب " فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
 

وجاء تشكيل بولونيا كالتالى:
حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.
خط الدفاع: ستيفان بوستش، فيكتور كريستيانسن، ريكاردو كالافيوري، جون لوكومي.
 

خط الوسط: ميشيل أيبشير، ريمو فريلير، لويس فيرجسون، أليكسيس ساليمايكيرس.
 

خط الهجوم: جوشوا زيركزي، دان ندوي.
 

ويحتل فريق ليتشى المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، بينما يقع فريق بولونيا فى المركز السادس برصيد 21 نقطة.

تشكيل بولونيا بولونيا ليتشى الدورى الإيطالى