حبس عاطل سنة لتعاطيه الحشيش في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس عاطل سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في الشرابية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “أ ا” بدائرة قسم الشرابية أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الايس المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كشف تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها تحتوي على الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة بول المتهم تحتوي على جزء من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن قطعتين من البلاستيك على شكل أنبوب وجد عالقا بهما آثار لمادة بيضاء اللون ثبت أنها للايس المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر واعترف بحيازته غرض التعاطي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.