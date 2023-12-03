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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خلاف في الأهلي على قيد كولر في قائمة المونديال

موديست
موديست
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يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى وضع الرتوش النهائية على قائمة الفريق التي تسافر إلى المملكة العربية السعودية، وخوض منافسات كأس العالم للأندية في جدة.

وشهدت الساعات الماضية مارسيل المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، بسبب موقف السويسري من قيد أنتوني موديست في قائمة الفريق استعدادا للمونديال.

وطلب مدرب الأهلي تكثيف البرنامج الطبي للاعب لقيده في قائمة كأس العالم للأندية على حساب صلاح محسن، بينمااعترض الجهاز المعاون وطالب كولر بعدم قيد اللاعب لعدم جاهزيته بدنيًا لمباريات المونديال حتى وإن تعافى من الإصابة قبل انطلاق البطولة.

ويرغب الجهاز المعاون في قيد صلاح محسن لجاهزيته بدنيًا بشكل أكبر مقارنة بموديست ولكن كولر يصر على قيد المهاجم الفرنسي، وبناءً عليه سيتم تحديد مصير موديست في اجتماع خلال 48 ساعة قبل إرسال القائمة.

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