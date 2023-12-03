جامعة بنها تحصد 16 ميدالية في بطولة البارالمبية

حققت جامعة بنها إنجازاً رياضياً وحصدت 16 ميدالية متنوعة شملت 5 ذهبية، 5 فضية، 6 برونزية في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة والمقامة بمدينة الإسكندرية فى الفتره من 29 نوفمبر، وحتى 2 ديسمبر الجاري، كما حصدت الجامعة المركز الثالث في تنس الطاولة على مستوى الجامعات.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدي الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الاستمرار في الإبداع.