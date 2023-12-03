وام: ملك البحرين يشيد بالنجاح الكبير لأعمال مؤتمر"COP28"

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بالنجاح الكبير لأعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، منوهًا بالتنظيم الراقي والمتميز لهذه القمة العالمية وما وفرته دولة الإمارات من جميع التسهيلات والإمكانات لإنجاحها.

وأثنى العاهل البحريني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الأحد، على المبادرة التي أعلنها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته أمام المؤتمر بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وكذلك استثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، مثمنا هذه المبادرات الرائدة والتي تعكس جهود دولة الإمارات، وتجسد حرصها على دعم العمل المناخي الدولي وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير ومصلحة البشرية جمعاء، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي الدولي باعتباره السبيل للتغلب على التحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.

وأعرب ملك البحرين عن تمنياته بأن يخرج هذا المؤتمر الدولي الهام بنتائج نوعية تمثل دفعًا قويًا للعمل المناخي الدولي بما يصب في مصلحة الجميع.