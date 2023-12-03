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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار الهروين في المعصرة

ارشيفية
ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعصرة ، حبس عاطل 15 يوماً  ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها علي عملاءه بدائرة القسم  .

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي المتعاطين بنطاق قسم شرطة المعصرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب التاكد من صحة المعلومات نجحت قوة امنية في ضبط المتهم، وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – ميزان حساس. بمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار الهروين المعصرة