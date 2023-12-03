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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

4.86% نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد،  بياناً بمناسبة إطلاق التقرير النهائي للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .
ونفذ  الجهاز  المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 1/1/2022 إلى 30/4/2022، وبلغت حجم العينة حوالي 112 ألف أسرة معيشية موزعة على جميع المحافظات وكانت أهم المؤشرات  كالتالي: 

  • بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية عام 2022.
  • ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 12.1% في الحضر مقابل 10.1% في الريف عام 2022.
  • ترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 11.4% للإناث مقابل 10.6% للذكور عام 2022.

نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة:

  • بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة 4.86% لإجمالي الجمهورية من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022.
  • ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 5.1% للحضر مقابل 4.7% للريف عام 2022.
  • ترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 4.90% للإناث مقابل 4.82% للذكور عام 2022.


 

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الاحصاء ذوي الاعاقة