4.86% نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، بياناً بمناسبة إطلاق التقرير النهائي للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .

ونفذ الجهاز المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 1/1/2022 إلى 30/4/2022، وبلغت حجم العينة حوالي 112 ألف أسرة معيشية موزعة على جميع المحافظات وكانت أهم المؤشرات كالتالي:

بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية عام 2022.

ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 12.1% في الحضر مقابل 10.1% في الريف عام 2022.

ترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 11.4% للإناث مقابل 10.6% للذكور عام 2022.

نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة:

بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة 4.86% لإجمالي الجمهورية من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022.

ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 5.1% للحضر مقابل 4.7% للريف عام 2022.

ترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 4.90% للإناث مقابل 4.82% للذكور عام 2022.



