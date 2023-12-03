«تشافي» يأمل في كسب ثقة جماهير برشلونة بتخطي أتلتيكو مدريد

يحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة بملعب مونتجويك الأوليمبي، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويأمل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، في كسب ثقة جماهير النادي، بالفوز على الأتلتي في مواجهة قوية واختبار صعب للغاية بالنسبة له، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق الكتالوني مؤخرًا.

ويأتي ذلك، بالرغم من تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن هناك هجوم قوي من جماهير البرسا على تشافي، بسبب تراجع نتائج الفريق مقارنة بالموسم الماضي، الذي قاد خلاله الفريق للتتويج ببطولة الدوري الإسباني.

ويتساوى فريقا برشلونة وأتلتيكو مدريد في عدد النقاط برصيد 31 نقطة في المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولكن يأتي الفريق المدريدي ثالثًا بفارق الأهداف، وهذا ما يصعب المباراة على تشافي ورجاله، في ظل تألق أنطوان جريزمان وألفارو موراتا ثنائي هجوم أتلتيكو مدريد.