الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، بالرغم من سيطرة نيوكاسل على مجريات اللعب، وإهدار أكثر من فرصة محققة للتهديف.

يحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

بدأ مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير - لوك شاو - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - أليخاندور جاراناتشو.

بينما دخل نيوكاسل، المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير - لاسيليس - فابيان شار - ليفرامينتو.

خط الوسط: مايلي - جيماريش - جويلاينتون.

وفي الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيزاك - أنتوني جوردون.