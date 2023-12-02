وزيرة الهجرة: نرصد سير العملية الانتخابية ومستعدين لاستقبال الاستفسارات على مدار الساعة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن غرفة العمليات التابعة للوزارة تعمل من مرحلة الترتيب قبل انطلاق الانتخابات بأسبوع، إلا أنها تعمل رسميا ومفتوحة لاستقبال كل الإخطارات والتواصل الدائم مع كل السفارات والقنصليات التي تعد لجان انتخابات للمصريين بالخارج بواقع 137 لجنة في 121 دولة.

وأضافت "جندي" خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن غرفة العملية تعني باستقبال أي نوع من أنواع التحديات والاستفسارات، وهناك مواطنون يستفسرون عن الأماكن الخاصة باللجان أو الاستفسار عن كل ما له علاقة بالعملية الانتخابية والأسئلة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي نوع من التحديات الحقيقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نُسِّق مع هذه الجهات منذ ما يقارب الشهر والنصف للتجهيز للعملية الانتخابية، ومن ثم كل شيء يسير بسلاسة وبتميز وعلى أعلى المستويات.

وأوضحت أن الوزارة تتابع وترصد العمليات الانتخابية في أثناء الاقتراع الذي يبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساء، والغرفة تعمل في إطار "نبطشيات" على مدار الساعة لمتابعة الانتخابات في مختلف التوقيتات، كما ترصد الغرفة فرحة المواطنين بالعملية الانتخابية