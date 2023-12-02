محلل رياضي: استضافة السعودية بطولة العالم للأندية يُعزز التقويم الرياضي والثقافي

قال عبد الله أشكناني، المحلل الرياضي الكويتي، إن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA المقبلة، مما يُعزز التقويم الرياضي والثقافي في البلاد.

وأكد أشكناني في مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن المملكة تستضيف أيضًا العديد من الأحداث الرياضية ومن بينها أحداث حلبة كورنيش جدة للفورمولا 1، ومباراة الملاكمة الأخيرة التي ضمت تايسون فيوري بطل WBC للوزن الثقيل، وبطل UFC للوزن الثقيل السابق فرانسيس نجانو، واشار الى أن هذه الأحداث تعمل على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للفعاليات الثقافية والرياضية، حيث تقف العاصمة الرياض كخلفية مميزة لمعرض إكسبو 2030 المرموق.

وأوضح أشكناني أن المنافسات في كأس العالم للأندية ستكون بين الفرق الكبرى في العالم، مشيرًا إلى أنه من الصعب توقع من سيفوز باللقب، ولكنه توقع أداء عالي جدًا للفرق العربية المشاركة مثل الأهلي المصري، والاتحاد السعودي.

ولفت إلى أن الفرق المشاركة تمتلك مجموعة قوية من اللاعبين المحترفين، الذين لهم بصمة على الساحة العالمية والإقليمية، موضحًا أن مشاركة الأهلي والاتحاد تُعزز من شعبية كرة القدم العربية في العالم.