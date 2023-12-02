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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المصريون في لبنان يتوافدون للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، لحظة توافد حافلة تقل عدد من أعضاء الجالية المصرية في الجنوب اللبناني، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ واصلت السفارة المصرية فى لبنان، لليوم الثانى على التوالى، استقبال أبناء الجالية المصريةللإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد المصريون على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك فى أول يوم عطلة أسبوعية رسمية فى لبنان، حيث يوافق يومى السبت والأحد عطلة فى الدولة اللبنانية، إذ ظهروا حاملين للأعلام المصرية وملوحين بعلامة النصر.

فيما اتخذت السفارة المصرية بلبنان كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال الناخبين، حيث تسمح للمواطنين المصريين الحاملين لبطاقة الرقم القومى (سواء سارية أو منتهية)، أو جواز السفر المميكن، بالدخول إلى مقر اللجنة التى تبدأ بتسجيل دخول الناخب إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، التى وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يقوم المواطن بالتوقيع فى كشف الحضور ليحصل على ورقة الاقتراع ومدون بها أسماء ورموز المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية.

إكسترا نيوز أعضاء الجالية المصرية في الجنوب اللبناني الانتخابات الرئاسية