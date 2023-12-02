رئيس شباب النواب يلتقي أبناء الجالية المصرية بالإمارات

أعلن الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استمرار وتزايد أعداد اعضاء أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات ،امام مقر اللجنة الانتخابية بدبي .

وحرص رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، علي مشاركة أبناء الجالية المصرية في الهتافات التي رددوها ، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ، حيث تعالت هتافاتهم ": تحيا مصر ..يحيا السيسي ".

وأشاد حسين ، بالدور الكبير الذي يقوم بالقنصل المصري بدبي اشرف الديب، والذي قدم جميع التسهيلات لأبناء الجالية المصرية ، وهو ما انعكس علي وجود حالة من الإقبال الكبير علي لجنة الانتخابات في دبي .

وأكد رئيس شباب المصريين بالخارج ، أن الحمله الرسميه واعضاء امانه العلاقات الخارجيه بحزب مستقبل وطن والنادي المصري بدبي، قدموا ملحمة كبيرة في حب الوطن ، خلال الأمس واليوم ، حيث شهد يومي الجمعة والسبت ، اقبال منقطع النظير للتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

كان الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، توجه فجر اليوم ، الي دولة الإمارات لمتابعة عملية تصويت ابناء الجالية في الانتخابات الرئاسية ، والتواصل مع أعضاء الاتحاد لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات ، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد "حسين " أن هناك حالة من الإقبال الشديد من قبل المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات ، حيث قامت قيادات الجاليه بتوفير باصات في كل إماره من من الإمارات السبع ، وهو ما ساهم في وجود حشود كبيرة من الناخبين .

وأشاد رئيس اتحاد المصريين بالخارج بجهود ودور قيادات الجالية ،اعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن .