المصريات في الخارج يطلقن الزغاريد خلال التصويت في انتخابات الرئاسة

كشف علاء سليم، أمين الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في الكويت.

وتابع سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الكويت من أكبر الدوائر الانتخابية في الخارج.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات بالكويت إيجابية اليوم وأكثر من الأمس وهذا ليس غريبا على أبناء الجالية بالكويت، موضحا أنه يتبقى نحو ساعة على غلق صناديق الاقتراع.

وأردف سليم أن أبناء الجالية المصرية في الكويت يتوجهون للجان التصويت من كل المحافظات وجميعهم محتفظ بثقافة محافظته من ملابس خلال التوجه للجان.

وواصل موضحا أن الناخبات يطلقن الزغاريد أمام اللجان وتختلط مشاعر البكاء مع الفرحة وهذه بشرى للمصريين في الداخل داعيا المصريين للمشاركة بكثافة لأنه عرس انتخابي رائع.

واختتم سليم، أن هناك حافلات تنقل المصريين الراغبين في الإدلاء بصوتهم بشكل مجاني .

