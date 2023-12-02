بطولة أفريقيا للطائرة.. منتخب الناشئات يفتتح مشواره بفوز كاسح على نيجيريا

نجح منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاما في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

26/24

25/18

25/15

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة نظيره الكاميرون في الخامسة من مساء غدًا الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.