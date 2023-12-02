ريمونتادا جيرونا على فالنسيا تمنحه صدارة الدوري الإسباني

قلب فريق جيرونا، اليوم السبت، تأخره في النتيجة أمام فالنسيا، لفوز بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الثاني، ليحقق جيرونا ريمونتادا مثيرة.

افتتح هوجو دورو التهديف لصالح الخفافيش في الدقيقة 56، قبل أن يحرز كريستيان ستواني هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و88 من عمر المباراة.

فوز جيرونا على فالنسيا، منحه صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ35 نقطة، والذي يخوض مباراة أمام غرناطة بعد قليل في نفس الجولة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 19 نقطة، ليحتل بها المركز العاشر في الليجا بعد خوض 15 جولة حتى الآن.