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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسيرات حاشدة فى باريس دعمًا للفلسطينيين فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بدعم مسيرات حاشدة في باريس، للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت دمرت قوات الاحتلال، 3 منازل و3 مساجد في خان يونس صباح اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف للمناطق الشرقية وساحل خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيه بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة العدوان الإسرائيلي المساعدات الإنسانية