أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس ،4اشخاص على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة
دراجة نارية
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة دارجة نارية في مدينة نصر
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس ،4اشخاص على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس ،4اشخاص على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة