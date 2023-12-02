ظاهرة الاستعانة بصانعي المحتوى تقتحم عالم الفن.. أشرف زكي يستنكر الاستعانة بـ"كروان مشاكل".. وأحمد العوضي يرحب بانضمام البلوجرز بشروط

اعتدنا على مدار التاريخ الفنى، أن يشترط فى الممثل الموهبة أولا، وهى تعتبر جواز سفر الفنان إلى قلوب جماهيره، ومع ظهور السوشيال ميديا، ظهرت لعبة أرقام المشاهدات التى يحصل عليها مشاهير السوشيال ميديا، والتى تترجم إلى أرقام مادية، وإلى عوامل جذب لمنتجى السينما والدراما لضمان نسب المشاهدة، فانعكست الآية وبدلاً من سعى الفنان وشق الطريق لتحقيق الجماهيرية، أصبح الحال بوجود السوشيال ميديا، هو تكوين الجماهير أولا ثم شق الطريق الفنى، بغض النظر عن توافر الموهبة أو لا، وهو ما جعل كثير من صانعى المحتوى لهم تواجد كبير فى الأعمال الفنية، ولكن هناك بعض هؤلاء عليه الكثير من التحفظات، وذلك لقبح المحتوى الذى يقدم للمجتمع، إلى جانب كم الإسفاف والابتذال الذى يمارسه فى كل بث له على السوشيال ميديا، وآخر تلك الأسماء التى ظهرت فى عمل فنى وأحدثت انقساما وأثارت الجدل، كان المدعو "كروان مشاكل"، والذى ظهر ضمن حلقات مسلسل "بطن الحوت"، وفور ظهوره ثارت حالة من الجدل وحالة انقسام، وفى التحقيق التالى نرصد لكم آراء الفنانين والنقاد والكتاب وموقف النقابة فى تلك الظاهرة.

غضب رواد السوشيال ميديا

ثارت حالة من الغضب والهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا وجماهير الفن المصرى، فور ظهور صانع المحتوى "كروان مشاكل"، وانهالت التعليقات السلبية والمنتقدة لفكرة اختياره وأنه فى طريقه أن يصبح رمزاً للقوى الناعمة، مع توالى الأعمال الفنية فى المستقبل.

وقارن المتابعون من خلال منشورات لهم بنشر صور لرموز الفن المصرى من الأجيال الذهبية، مثل عادل إمام، نور الشريف، فريد شوقى، محمود المليجى، عادل أدهم، رشدى أباظة، شكرى سرحان، صلاح ذو الفقار، وغيرهم الكثير، وبين زمن السوشيال ميديا من أسماء مثل كروان مشاكل ومن على شاكلته من صانعى المحتوى المسف وغير الهادف.

النقيب ينتقض

اجتمع مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأصدر قرارات بخصوص أزمة تشغيل غير النقابيين وكل من يخالف قوانين النقابة، والتى تفجرت بسبب مشاركة المدعو كروان مشاكل ضمن أحداث حلقات مسلسل “بطن الحوت” وجاءت القرارات كالآتى:

تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت.

منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج المسلسل، ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب.

إدانات

استنكر الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، مشاركة المدعو "كروان مشاكل" بمسلسل "بطن الحوت" ضمن أحداث حلقات المسلسل.

وكشف النقيب فى تصريحات خاصة ل "البوابة " أن ما حدث يمثل إهانة للفن المصرى بشكل عام ، ولا أريد الحديث عن أشخاص بعينها ولكن لن يمر ما حدث مرور الكرام، وسيتم اتخاذ موقف حقيقى من قبل النقابة للتصدى لتلك المهزلة.

واختتم “سنتصدى لأى فعل أو موقف أو تصرف خالف القانون أو يمس الفن المصرى، أو يقلل من شأنه، وتقف النقابة داعماً لكل المواهب المصرية الحقيقية والتى تستحق الفرصة، حتى لا تتأثر تلك المواهب بالمخالفات التى تمارس من قبل البعض لقرارات النقابة والتى تحفظ حقوق أعضائها، فى إتاحة الفرص للعمل من خلال الأطر والممارسات الشرعية”.

وكان الدكتور أشرف ذكى أعلن من قبل عن عدم السماح لأى شخص غير نقابى بالعمل فى الأعمال الفنية.

من جهته انتقد الكاتب أيمن سلامة تواجد المدعو "كروان مشاكل"، ضمن أحداث مسلسل "بطن الحوت"، واصفاً تلك الواقعة بالسخيفة، وأن على النقابة أن تضرب بيد من حديد وأنا مع كل العقوبات الرادعة لتلك الظاهرة.

وتابع فى تصريحات خاصة ل "البوابة"، أنه لا يسمح أبدا لو كتب أى عمل من أعماله، تواجد مثل هؤلاء النوعية من صناع المحتوى، وأنه لن يقبل فى أى يوم من الأيام أن يكون له عمل به مثل صانع المحتوى كروان مشاكل، لما تمثله تلك الظاهرة من خطر كبير على كل الأوجه الفنية، بما فيه المستقبل الفنى للمواهب الحقيقية.

وأضاف سلامة "بهذا الوضع نبحث عن بطلة أفلام هابطة على قدر من الشهرة، ثم نسند إليها أعمال فنية درامية وسينمائية طالما لدينا هوس بأى شخصية مشهورة على السوشيال ميديا، للأسف شيء يصيب بالإحباط واليأس لكل المواهب الحقيقية، ولا بد من التصدى لهذا الوضع الخطير".

وأكد الفنان أحمد العوضى، أنه لا يرفض دخول صانعى المحتوى على السوشيال ميديا إلى عالم الفن، ولكن بشرط أن يمتلك الشخص الموهبة.

وتابع فى تصريحات تليفزيونية "هناك منهم من أضاف واجتهد وحقق نجاحاً على قدر البدايات يعتبر جيد، وهناك من لا يصلح وعليه معرفة أن الفن لابد من توافر الموهبة أولا.

واختتم "الفن من حق الجميع، ولا يملك أحد منع أى شخص طالما يقدم فنا محترما ويملك الموهبة، والأهم يمارس بالشكل القانونى والحكم والفيصل للجمهور فقط.

وعلى صعيد آخر انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله قرارات نقابة المهن التمثيلية ووصفتها بالمبالغ فيها، وأنها قرارات مبنية على رد فعل غاضب ولم تكن بطابع الحكمة والمنطق الذى يفرضة منصب النقيب.

وتابعت فى تصريحات خاصة ل"البوابة" المخرج هو رب العمل، وهو صاحب الحق فقط فى اختيار من يراه مناسباً، ولقد شاهدت المسلسل ولم يتجاوز ظهور الشخص صاحب الأزمة الدقيقتين، وكان فى دور بائع مخدرات، وليس دكتور جامعة، هل دقيقتين لشخص تحدث من زلزال بنقابة المهن التمثيلية.

واختتمت "لا يهم ما يقدم من محتوى على السوشيال ميديا، طالما لم يحاسبه القانون فلا يمكن محاسبته من أحد، وهناك مبدعون كثر خارج مجال الدراسة الفنية هل نحرمهم ونحرم المخرجين من اختيارهم، المخرج يحق له ما يشاء، وبالنسبة لعقوبة العمل مع المخرج بالشطب، هل لو عمل معه كريم عبدالعزيز أو أحمد السقا، سيتم شطبهم.

كل تلك القرارات لا بد من مراجعتها مرة أخرى وعدم الانسياق وراء غضب السوشيال ميديا، حتى لا يكون هو المحرك والدافع لقرارات تحدث قيد لإبداع المخرجين فيما هو قادم.