نائب: كلمة السيسي بقمة المناخ وضعت مسارا واضحا للخروج من الأزمة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات للمناخ «كوب28»، تأكيد على تعزيز العمل الجماعي والعاجل لمواجهة تحديات التغيرات المناخية لتحقيق تقدم على مسار العمل المناخي.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت مسارا واضحا للخروج من معضلة التغيرات المناخية، وفقا لقدرات كل دولة وحجم مسئوليتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية لتوافر التمويل المناسب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تكاتف الجهود من أجل التعامل مع الكوارث المناخية التي تفوق قدرة كثير من الدول، والالتزام بما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر باريس، والعمل على توفير التمويل المناسب ضرورة لتحقيق الأهداف المناخية.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن الرئيس السيسي كان حريصا على تذكير العالم بما انتهت إليه قمة المناخ كوب 27، علاوة على التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تداعيات التغير المناخي والعمل على احتواء آثار تغير المناخ.