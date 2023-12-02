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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون 2009 يهزم الزمالك بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

المقاولون 2009
المقاولون 2009
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حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 الفوز علي فريق نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين بملاعب المقاولون العرب في بطولة الجمهورية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما, أحرز اهداف التعادل ياسين وليد في الدقيقة 5 من الشوط الاول ، و نور محمد في الدقيقة 28 من الشوط الثاني، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية. 

جاءت المباراة ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

ويقود الفريق المدير الفني الكابتن مجدي درويش ويعاونه مدرب الفريق محمد محسن ومدرب حراس المرمى بلال ثابت وكريم مجدي مخطط الأحمال وسعيد صابر إداري الفريق والكابتن أسلام محمود أخصائي إصابات الملاعب ٠

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